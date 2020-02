7 Das Ensemble von „Cats“ tanzte voll und ganz am Geschmack der Kinozuschauer vorbei. Foto: 2019 Universal Pictures/Universal Pictures

Am Vorabend der Oscarverleihung werden die Nominierten für die Goldene Himbeere bekannt gegeben. Bereits jetzt kann darauf gewettet werden, wer den Razzie-Award für den „Schlechtesten Film des Jahres“ erhält. Eine starbesetzte Musical-Verfilmung steht bei den Wettanbietern hoch im Kurs.

Los Angeles - Vor dem großen Jubeln bekommen einige Filmemacher in Hollywood das große Zittern. Denn am Vorabend der Oscar-Verleihung werden traditionell die Nominierten für die Goldene Himbeere bekannt gegeben. Eine Auszeichnung ist der Razzie-Award aber nicht: Von einer Jury werden unter anderem der schlechteste Film und die schlechtesten Schauspieler des vergangenen Filmjahrs prämiert. Für die wettverrückten Amerikaner ist die nicht ganz ernst gemeinte Filmverleihung eine beliebte Veranstaltung. So nimmt der Wettanbieter „bwin“ schon jetzt Wetten für den cineastischen Flop 2019 an . Dabei ist die aufwendige Musical-Verfilmung „Cats“ haushoher Favorit auf den Titel „Schlechtester Film des Jahres“.

„Cats“ gilt als großer Favorit

In der Regel erwischt es bei den Razzies hochkarätig besetzte Produktionen, die dann an den Kinokassen gefloppt sind. Im Jahr 2005 erhielt „Catwoman“ sowohl die Goldene Himbeere für den schlechtesten Film als auch für die schlechteste Hauptdarstellerin. Halle Berry, die die Titelheldin verkörperte, reagierte auf die Auszeichnung mit Humor und nahm die Preise mit einer Dankesrede in Empfang. Mögliche Kandidaten für die Goldene Himbeere 2020 gibt es in unserer Bildergalerie.