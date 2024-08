„Die Bachelorette“ geht auf RTL+ in die elfte Runde. In diesem Jahr gibt es sowohl für die Zuschauer als auch die Kandidaten einige Neuerungen. Wann die Folgen erscheinen und wer um das Herz von Stella Stegmann kämpft, erfahren Sie hier.

Bei RTL werden wieder Rosen verteilt: Die neue Staffel der Datingshow „Die Bachelorette“ ist am 26. August beim Streamingdienst RTL+ gestartet. Stella Stegmann aus München sucht nun ihre große Liebe und den perfekten Mann - oder die perfekte Frau.

Die bisexuelle 27-Jährige ist die erste „Bachelorette“, die in diesem Format sowohl Männer als auch Frauen daten wird. Ihr Fazit nach der ersten Folge: „Ich bin schon komplett überfordert.“

Bachelorette 2024: Was passierte in der aktuellen Folge? (Folge 1 und 2)

In der ersten Episode der elften Staffel lernt Stella zunächst ausschließlich Männer kennen. Bei mehreren kleinen Speed-Dates in Thailand muss sie sich dabei auch schon gegen die ersten Kandidaten entscheiden und noch vor der großen ersten „Nacht der Rosen“ Schnittblumen verteilen.

Ein mysteriöser, verschlossener Raum in der Kandidaten-Villa deutet bereits darauf hin, dass in dieser Staffel einiges anders sein könnte als in der bisherigen. Denn dort werden wohl die fünf Kandidatinnen schlafen, die in diesem Jahr mit den Männern um die Gunst der „Bachelorette“ konkurrieren.

Dass das nicht ganz reibungsfrei verläuft, wird in einem Ausblick auf die kommenden Folgen angedeutet: „Und dann kommen hier die Woo-Girls weiter, die noch nichts gerissen haben in ihrem Leben“, sagt ein Kandidat missbilligend. In der zweiten Folge, die ebenfalls schon beim Streamingdienst zu sehen ist, kommen dann die Frauen dazu.

Zu einem ersten Fremdschäm-Moment, von denen die erste „Bachelorette“- oder „Bachelor“-Folge traditionell geprägt ist, kommt es auch in dieser Staffel: Freunde und Familienangehörige der Kandidaten preisen in Sprachnachrichten die potenziellen neuen Lebenspartner- und -partnerinnen von Stella an.

Eine Ausnahme bildet dabei Kandidat Musty, der seine Sprachnachricht selbst verfasst: „Ein bisschen Ghetto, Eleganz und Dominanz. Ein Traum wird wahr: Musty ist sein Name - und Ihr wollt wissen, woher ich das weiß? Schließlich kenne ich mich ja schon 30 Jahre.“

Bachelorette 2024: Welche Kandidaten wollen Stellas Herz erobern?

Insgesamt 15 Männer und fünf Frauen kämpfen in dieser Staffel um die Gunst von „Bachelorette“ Stella. Unter den Männern sind:

Aaron (31), Sozialarbeiter aus Berlin

Bennett (27), Soldat aus Dortmund

Brian (24), Zeitsoldat und Unternehmer aus Saint-Raphaël (Frankreich)

Devin (28), Sales Manager aus Stadthagen

Ferry (29), Rapper aus Hamburg

Erik (30), Sales & Marketing Manager aus Berlin

Fabian (33), Standortleiter aus Dortmund

Jan (34), Feuerwehrmann aus Hamburg

Lukasz (29), Maschinentechniker aus Osterholz-Scharmbeck

Markus (32), Fitness-Unternehmer aus Süßen

Martin (35), Fitness-Unternehmer aus Mering

Max (33), Kaufmann im Groß- und Außenhandel aus Kröning

Musty (30), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus Hannover

Peter (36), Softwareentwickler aus Erding

Smith (23), Lokführer aus Stuttgart

Die fünf Frauen, die ab der zweiten Folge auf Stella treffen, sind:

Akosua (21), Zahnarzthelferin aus Hamburg

Aysun (24), Rettungssanitäterin & Barkeeperin aus Mannheim

Emma (21), Servicemitarbeiterin aus Hamburg

Leila (27), Sozialarbeiterin & Ernährungsberaterin aus Hamburg

Luna (33), Unternehmerin & Content Creatorin aus Wien

Bachelorette 2024: Wann laufen die Folgen bei RTL+?

Seit mehr als zehn Jahren schickt RTL die „Bachelorette“ auf die Suche nach der Liebe. In diesem Jahr wird die Datingshow erstmals nicht mehr im Free-TV, sondern nur noch auf dem Streaming-Portal RTL+ zu sehen sein.

Die zwölf Folgen werden in einem wöchentlichen Rhythmus immer direkt um Mitternacht veröffentlicht - allerdings nicht wie bisher jeden Mittwoch, sondern nun immer montags. Zum Auftakt gab es eine Doppelfolge, die zusätzlich im Nachtprogramm im Free-TV zu sehen war.

Eine Übersicht der Sendetermine ist folgende:

Folge 1: Montag, 26.08.2024

Folge 2: Montag, 26.08.2024

Folge 3: Montag, 02.09.2024

Folge 4: Montag, 09.09.2024

Folge 5: Montag, 16.09.2024

Folge 6: Montag, 23.09.2024

Folge 7: Montag, 30.09.2024

Folge 8: Montag, 07.10.2024

Folge 9: Montag, 14.10.2024

Folge 10: Montag, 21.10.2024

Folge 11: Montag, 28.10.2024

Folge 12: Montag, 04.11.2024

Und noch etwas ist anders: In den vorherigen Staffeln mussten die Kandidaten nacheinander ein Schaulaufen vor der Bachelorette auf dem roten Teppich veranstalten - das meist umständlich und manchmal unfreiwillig komisch war oder aus gequältem Smalltalk bestand. Die kurzen Kennlernmomente werden in diesem Jahr deshalb etwas abwechslungsreicher gestaltet. Mal reisen die Kandidaten mit dem Jetski an, mal mit dem Quad. Mal gibt es erste Gespräche bei Kaffee und Kuchen, dann im traditionellen Tuktuk.

Bachelorette 2024: Wer ist Stella Stegmann?

Die 27-Jährige ist in Frankfurt am Main geboren, lebt aber mittlerweile in München. Als Model und Content Creatorin teilt sie auf ihrem Instagram-Account „stella_tiana“ alle möglichen Einblicke aus ihrem Alltag, wie Reisen, professionelle Fotoshootings oder „Realtalk“-Videos.

Stella Stegmann ist die die neue „Bachelorette“ bei RTL. Foto: dpa/Federico Gambarini

Sie ist die erste pansexuelle „Bachelorette“, aber auch schon vorher im Fernsehen zu sehen gewesen: 2023 war sie die erste Kandidatin der deutschen Version von „Too Hot To Handle“ auf Netflix.

Bachelorette 2024: Wo wird die diesjährige Staffel gedreht?

2024 findet die Dating-Show zum dritten Mal in Thailand statt. Die Staffeln von Maxime, Melissa, Gerda und Nadine wurden in Griechenland beziehungsweise auf griechischen Inseln gedreht.