Kandidat fährt verbal Ellenbogen aus: Welt zusammengebrochen bei Bauer sucht Frau International

Bei "Bauer sucht Frau International" steht die historische erste Entscheidung zwischen einer Hofdame und einem Hofherren bevor. Die bisexuelle Bäuerin Annette legt sich fest. Derweil beginnt eine Hofwoche in Costa Rica, während sie in Frankreich endet.

Annette (60) hat in Staffel acht von "Bauer sucht Frau International" (20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) für eine Premiere gesorgt. Zum ersten Mal in der Geschichte von Inka Bauses (57) Kuppelshow hat sie einen Mann und eine Frau zur Hofwoche geladen. In Folge vier (Dienstag 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) will sie im Kampf der Geschlechter eine Entscheidung treffen. Hofdame oder Hofherr - wer darf bei ihr in Kanada bleiben.

Silvio (57) sieht seine Felle davonschwimmen. Er fühlt, dass Andrea (57) im Vorteil ist. Dem begeisterten Handwerker kommen die Tränen. Schließlich hat er sich "ein bisschen verguckt" in Annette.

Silvios Gefühl hat ihn nicht betrogen. Annette entscheidet sich für Andrea. Sie hat Angst, dass sie sich mit dem schaffenswütigen Silvio an der Seite "totarbeiten" würde. Silvio bricht erneut in Tränen aus. Er gesteht sich ein, in Annette mehr als nur ein bisschen verguckt, sondern verliebt zu sein. Für ihn "bricht eine Welt zusammen". Er akzeptiert, dass Annette mit der ruhigen Andrea einen "Ruhepol" gewählt hat. Dass es mit den beiden dauerhaft gut gehen wird, bezweifelt er aber.

Franz in der "Zwickmühle"

Franz steckt in Tirol in einer "Zwickmühle". Ihm gefallen beide Hofdamen. Silke, mit der er in der vorherigen Folge "gebusselt" hat, ist für ihn eine "schöne, liebe, gute Frau". Doch die etwas fülligere Simone gefällt ihm optisch besser. Er mag es, wenn "was zu anfassen ist".

Nachdem in der vergangenen Episode Silke in den Genuss eines Einzeldates kam, ist diesmal Simone dran. Sie geht mit dem Bauern ins Heu, buchstäblich. Zunächst albern sie herum, bewerfen sich mit Stroh. Doch dann wird es ernst. Franz küsst Simone - und zwar deutlich inniger als er Silke "gebusselt" hat.

Danach stellt Franz Simone die Gretchenfrage. Kann sie sich vorstellen, bei ihm auf den Hof zu ziehen? Doch das geht Simone zu schnell. Sie schlägt eine Fernbeziehung vor. Das findet wiederum Franz "schwierig". Nachdem Simone durch den Kuss an Silke vorbeizog, scheint das Rennen nun wieder offen.

Kandidat fährt "verbal Ellenbogen aus"

Nadine (47) steht derweil beim Deutschland-Date vor einer Entscheidung. Welchen ihrer vier Kandidaten nimmt sie mit nach Dänemark? Georg (45) ist sich sicher, er ist auf jeden Fall dabei. Die Konkurrenz hält Nadines jüngster Bewerber für "überschaubar". Georg hat sich in der letzten Folge vorgedrängt, als erster ein Einzeldate erzwungen. Doch anstatt Nadine seine Vorzüge darzulegen, rechnet er ihr die Defizite seiner Mitbewerber vor. Kommt bei der Bäuerin nur semi-gut an.

Auch in der Männerrunde setzt Georg auf Trashtalk, fährt seine "verbalen Ellenbogen" aus, wie es David (53) formuliert. Doch Nadine entscheidet sich für David und Ron (58), der bei ihr als aufmerksamer Beobachter gepunktet hat. Markus (47) schickt die Dänemark-Auswanderin nach Hause, weil er nicht genug Interesse für sie gezeigt habe. Und der siegessichere Georg? Den kanzelt Nadine trocken mit den Worten "da hat die Chemie nicht gestimmt" ab.

70:30 für "scharfe" Jasmin bei Andreas?

Jasmin (41) will bei Andreas (45) ihre thailändische Seite zeigen. Sie schlüpft in landestypische Tracht und kocht ein Thai-Curry. Das probiert zunächst die Mutter von Andreas. Sie befürchtet, dass das Gericht für ihren Sohn zu scharf sein könnte. Jasmin selbst könnte in ihrem knappen Outfit aber noch schärfer sein, sagt sie.

Andreas bekommt in der Küche einen roten Kopf, nicht nur vom Curry. Er wiederholt den Witz seiner Mutter. Katarina (43) fühlt sich derweil "zurückgesetzt". Sie betont, ebenfalls gerne zu kochen. Wenn auch anders als Jasmin mit einer Kittelschürze als Tracht.

Jasmin sieht sich spätestens nach der scharfen Aktion in Andreas' Gunst vorne, im Verhältnis 70:30. Jasmin bekennt, ein "bisschen verliebt" in Andreas zu sein. Für Katarina wäre ein derartiges Understatement undenkbar. Sie bezeichnet Andreas einmal mehr als ihren "Traummann". Ihre Konkurrentin könnte da nie mithalten: "Was ich fühle, kann keine andere Frau fühlen", sagt sie.

Mathias startet in Costa Rica - Jakob beendet Hofwoche in Frankreich

Mathias (57) greift in Folge vier ins Geschehen ein. Er betreibt mitten Regenwald von Costa Rica eine Selbstversorgerfarm. Bei den Zuschriften der Interessentinnen achtet er vor allem auf die "Attraktion", die ihre Bilder ausstrahlen. Er entscheidet sich für die 51-jährige Saarländerin Belina ("das ist ne Süße") und die gebürtige Brasilianer Mirian. Die ist nur zwei Jahre jünger als er, sieht aber zehn Jahre jünger aus, findet er.

Bei den Hofdamen droht auf den ersten Blick kein Konflikt wie bei Andreas in Südtirol. Die beiden umarmen sich bei einem Zwischenstopp im Meer. Belina kommen bei diesem Anblick vor lauter Überwältigung. Das ist schließlich nicht die Ost- oder Nordsee, sondern der Atlantik. Und der ist hier "schon ein Brett".

Bei Jakob (42) in Frankreich geht die Hofwoche schon zu Ende. Sie endet ohne Tränen. Bei einer Fahrradtour mit Giulia gesteht er, dass er "nicht wirklich Schmetterlinge" im Bauch habe. Ihr "geht es genauso", kein Drama also.