Kandidat fährt verbal Ellenbogen aus: Welt zusammengebrochen bei Bauer sucht Frau International

Bei "Bauer sucht Frau International" steht die historische erste Entscheidung zwischen einer Hofdame und einem Hofherren bevor. Die bisexuelle Bäuerin Annette legt sich fest. Derweil beginnt eine Hofwoche in Costa Rica, während sie in Frankreich endet.
Annette (60) hat in Staffel acht von "Bauer sucht Frau International" (20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) für eine Premiere gesorgt. Zum ersten Mal in der Geschichte von Inka Bauses (57) Kuppelshow hat sie einen Mann und eine Frau zur Hofwoche geladen. In Folge vier (Dienstag 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) will sie im Kampf der Geschlechter eine Entscheidung treffen. Hofdame oder Hofherr - wer darf bei ihr in Kanada bleiben.