Kandidat bei Lets Dance 2025: Tanzt sich Diego Pooth aus dem Schatten seiner Mutter?

1 Diego begleitete seiner Mutter Verona Pooth schon früh zu Veranstaltungen und ist das Leben im Rampenlicht gewohnt. Nun will er solo durchstarten. Foto: imago/Agentur Baganz

Das Nesthäkchen der nächsten "Let's Dance"-Staffel wird Promi-Sohn Diego Pooth sein. Er kann zwar schon jede Menge Erfahrung im Rampenlicht vorweisen, doch der richtige Durchbruch gelang ihm noch nicht.











Als ältester Sohn von TV-Star Verona Pooth (56) und ihrem Mann Franjo (55) stand Diego Pooth (21) schon früh im Fokus der Öffentlichkeit. Allein seiner besonderer Name, der vollständig San Diego lautet, versprach von Anfang an, dass hier womöglich der nächste Promi heranwächst. TV-Shows an der Seite seiner Mutter, Modeljobs, Golfkarriere und Fitnessheld - Diego hat schon vieles ausprobiert. Mit seiner Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" (Starttermin noch unbekannt) könnte er sich nun endgültig von Mama Verona emanzipieren.