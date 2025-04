Kandidat aus Backnang: Dani Suara gibt beim Supertalent alles

Fünf Minuten vor Toreschluss, in kurzer Hose und Badelatschen: So kommt der Backnanger Sänger Dani Suara im Sommer 2024 zum offenen Vorsingen für die 17. Staffel der Talentshow „Das Supertalent“. Die Idee zur Teilnahme war spontan entstanden, auf dem Rückweg von einem Auftritt. Aber Suara kam ganz offensichtlich gut an. Denn der 43-Jährige ist an diesem Samstag (12. April) als Kandidat bei der RTL-Fernsehshow „Das Supertalent“ zu sehen“.

Dani Suara aus Backnang singt beim Supertalent 2025

Wie weit Suara in der Sendung kommt, darf hier noch nicht verraten werden. Wohl aber, dass in dem Auftritt jede Menge Herzblut steckt – und Geschichten, wie das Privatfernsehen sie liebt. Der gebürtige Backnanger, der seit rund zwei Jahren in Stuttgart lebt, beginnt erst mit 28 Musik zu machen. Davor spielt er leidenschaftlich Fußball, unter anderem bei der TSG Backnang und der SG Sonnenhof Großaspach. Doch zwei schwere Knieverletzungen bereiten dem Traum von der Sportlerkarriere ein Ende. „Der Arzt hat gesagt, dass ich nie mehr kicken darf“, erzählt Suara.

Lesen Sie auch

Daraufhin schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Bei einem davon, auf einer Baustelle, fällt Kollegen auf, dass er ständig singt. Kurz darauf ist Dani Suara Sänger einer Band – und veröffentlicht 2019 seine erste Single. Hinzu kommen Auftritte als DJ, Suara wird auf Feiern und Hochzeiten als Sänger gebucht. Doch der Start erweist sich trotz sehr guter Resonanz als schwer. Zur Coronakrise, die die Showbranche schwer trifft, kommen Rechtsstreitigkeiten mit seinem früheren Label. Inzwischen ist Suara mit einem eigenen Label unterwegs und veröffentlicht seine Musik neu, jetzt unter eigener Regie.

Ein extrem persönlicher Song soll den Erfolg bringen

Das Lied, das er beim „Supertalent“ singt, ist eine spezielle, eingekürzte Version seines Liedes „Wenn ich an dich denk’“. Die melancholische Ballade ist seinem jüngeren Bruder Robin gewidmet, der Anfang des Jahrtausends im Alter von nur 17 Jahren starb. „Ich lass’ die Gedanken fliegen, doch sie hol’n mich immer wieder ein. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen, alleine gegen die Dunkelheit“, singt Suara. Der Song ist auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Dämonen.

Er und seine drei Brüder sind in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Vor allem mit seinem jüngeren Bruder verband ihn daher einiges: „Wir waren zusammen im Heim, dann im betreuten Jugendwohnen.“ Konflikte mit den Eltern, dem Jugendamt und dem Gesetz gehörten für die beiden zum Leben dazu – bis Robin tot war, er starb nach einer Viruserkrankung an Herzversagen. „Diesen Song dort auf der großen Bühne zu singen, war wirklich Wahnsinn“, sagt Suara. Ein Kamerateam des Senders hat ihn einen Tag in Backnang begleitet, um seine Geschichte zu erzählen.

Der Sänger veröffentlicht das Video am Samstag auf Youtube

Seit einiger Zeit lebt der Sänger vor allem von seiner Musik. Zeitgleich zur Ausstrahlung des „Supertalents“ wird er auf seinem Youtube-Kanal das aufwendig gedrehte Musikvideo zu „Wenn ich an dich denk’“ neu veröffentlichen. Auch auf den üblichen Streamingportalen wird das Lied dann zu hören sein. In der kommenden Zeit, kündigt er an, werde man einiges von ihm hören, er plant Re-Releases seiner Singles und auch ein Album. Man darf also gespannt sein, wie es für den Backnanger Sänger weitergeht.

Das Supertalent

Show

„Das Supertalent“ ist eine Talentshow, bei der Menschen jeden Alters ihre Begabung auf großer Bühne präsentieren – egal ob Gesang, Tanz, Artistik, Comedy oder Kurioses. Eine Jury aus Prominenten bewertet die Auftritte und entscheidet gemeinsam mit dem Publikum, wer eine Runde weiterkommt. Das Besondere: Es gibt keine festen Kategorien oder Altersgrenzen. Vom Kinderchor bis zur Feuerartistin ist alles erlaubt – Hauptsache, es berührt, begeistert oder überrascht.

Ausstrahlung

In der aktuellen 17. Staffel sitzen Musikproduzent Dieter Bohlen, Tänzerin Ekaterina Leonova, Comedian Tony Bauer, Model Anna Ermakova, Choreograf Bruce Darnell, Sängerin Victoria Swarovski und Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla in der Jury. Die erste von vier Sendungen wird am Samstag, 12. April, von 20.15 Uhr an auf RTL ausgestrahlt.