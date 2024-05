1 Bei einem Unfall mit einem Maiwagen-Anhänger sind im südbadischen Kandern am Tag der Arbeit 29 Menschen verletzt worden. Foto: dpa/Gudrun Gehr

Es sollte ein Ausflug von Freunden werden – und endete im Krankenhaus. Bei einem Unfall mit einem Maiwagen sind in Südbaden viele Menschen verletzt worden. Die Polizei sucht nach der Ursache.











Link kopiert



Die Ermittlungen zur Ursache des schweren Unfalls mit einem Maiwagen im südbadischen Kandern am Tag der Arbeit gehen am Donnerstag weiter. Nach wie vor sei unklar, weshalb der Anhänger am Mittwochnachmittag umgekippt sei, sagte ein Polizeisprecher: „Die offene Frage ist: Was war ursächlich, dass der Anhänger gekippt ist. War es eine falsche Gewichtsverteilung, waren es zu viele Leute?“ Die Polizei werde die Beteiligten dazu in den kommenden Tagen befragen.