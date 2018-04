Kanamara-Matsuri in Kawasaki Ein Fest im Zeichen des Penis

Von red 01. April 2018 - 15:53 Uhr

Im japanischen Kawasaki wird jedes Jahr im April ein Fest veranstaltet, das sich komplett dem Phallus-Symbol des Mannes widmet. Längst ist das Kanamara-Matsuri-Festival eine Attraktion.





Kawasaki - Auch in diesem Jahr sind wieder tausende Besucher gekommen, um beim jährlichen Kanamara-Matsuri dem Phallus-Symbol des Mannes zu huldigen. Denn: Bei dem Festival, das jedes Jahr am ersten Sonntag im April im japanischen Kawasaki stattfindet, steht einzig und allein der Penis als solcher im Mittelpunkt.

Der Penis wird als große Statue durch die Straßen von Kawasaki gefahren, es gibt ihn bedruckt auf diversen Merchandising-Artikeln zu kaufen – auch als Lolli wird das beste Stück des Mannes verkauft und an diesem Tag fleißig verzehrt.

Das Fest hat seinen Ursprung in einer Legende, der zufolge versteckte sich einst ein verliebter Dämon in der Vagina eines jungen Mädchens und biss aus Eifersucht mit seinen scharfen Zähnen die Penisse zweier junger Bräutigame des Mädchens in der Hochzeitsnacht ab. Danach bat das Mädchen einen Schmied um Hilfe, der ihr einen eisernen Phallus anfertigte, um die Zähne des Dämonen zu brechen. Dies führte dazu, dass dieser Phallus einen eigenen Schrein bekam.

Das Fest selbst gibt es seit dem Jahr 1969 und ist längst eine Touristenattraktion.

