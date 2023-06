1 Bei dem Unfall kamen 15 Menschen ums Leben. Foto: AFP/NIRMESH VADERA

Bei einer Kollision zwischen einem Bus und einem Lastwagen in Kanada sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Weitere zehn Personen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeivertreter in der zentralen Provinz Manitoba am Donnerstag (Ortszeit). Bei den Opfern handle es sich ersten Erkenntnissen zufolge vor allem um Senioren aus dem Bus.