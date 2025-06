1 Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump wollen sich im Rahmen des G7-Gipfels treffen. (Archivbild) Foto: dpa/Julia Demaree Nikhinson

Im Februar lief ein Treffen von Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj aus dem Ruder. Im April folgte ein versöhnlicheres Gespräch. Nun wollen die beiden wieder miteinander reden.











US-Präsident Donald Trump will sich am Rande des G7-Gipfels in Kanada mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem bilateralen Gespräch zusammensetzen. Das bestätigte ein US-Regierungsvertreter vor dem offiziellen Start des Gipfeltreffens in Kananaskis. Selenskyj wird dort am Dienstag als Gast erwartet.