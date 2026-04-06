«Artemis 2»-Mission: Artemis 2 weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvor

Höhepunkt zur Hälfte der Mission: Die «Artemis 2»-Crew ist mit der «Orion»-Kapsel in der Nähe des Mondes angekommen - und hat dabei einen Rekord aufgestellt.
Cape Canaveral - Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer "Orion"-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der "Apollo 13"-Mission von rund 400.171 Kilometern, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. In den nächsten Stunden sollen sie sich noch weiter von der Erde entfernen.