Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer "Orion"-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der "Apollo 13"-Mission, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.











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Cape Canaveral - Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer "Orion"-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der "Apollo 13"-Mission, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.