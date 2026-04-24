In Weinstadt und Winterbach wundern sich viele Menschen über einen donnernden Tiefflug. Eine Anfrage zeigt: Die Luftwaffe war dort für einen ungewöhnlichen Flug unterwegs.
„War das laut!“, „Ich bin total erschrocken“ – so und ähnlich lauten die Kommentare, die am Freitagvormittag auf Facebook auftauchten. Wieder einmal waren Kampfjets der Bundeswehr unterwegs, diesmal über dem Remstal, beispielsweise über Winterbach und Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Und diesmal flogen sie ziemlich tief. Fotos, die in lokalen Gruppen kursieren, zeigen die Maschinen ziemlich deutlich – selbst auf Weitwinkelaufnahmen sind die Flugzeuge noch klar zu erkennen.