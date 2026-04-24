In Weinstadt und Winterbach wundern sich viele Menschen über einen donnernden Tiefflug. Eine Anfrage zeigt: Die Luftwaffe war dort für einen ungewöhnlichen Flug unterwegs.

„War das laut!“, „Ich bin total erschrocken“ – so und ähnlich lauten die Kommentare, die am Freitagvormittag auf Facebook auftauchten. Wieder einmal waren Kampfjets der Bundeswehr unterwegs, diesmal über dem Remstal, beispielsweise über Winterbach und Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Und diesmal flogen sie ziemlich tief. Fotos, die in lokalen Gruppen kursieren, zeigen die Maschinen ziemlich deutlich – selbst auf Weitwinkelaufnahmen sind die Flugzeuge noch klar zu erkennen.

Manche Remstäler erinnern sich noch daran, dass zu Zeiten des Kalten Krieges solche Flüge zum Alltag gehörten – für andere ist diese Erfahrung neu. Ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr recherchiert auf unsere Anfrage hin in der Datenbank und findet heraus, welche Maschinen da über das Remstal gedonnert sind: „Die Radardatenauswertung zeigt im Raum Weinstadt fünf Kampfflugzeuge des Typs Tornado.“ Die Jets hätten sich auf einem routinemäßigen Übungsflug „mit Tieffluganteilen“ befunden.

Kampfjets über Weinstadt und Winterbach: Der Flug war hart am Limit

Der Tornado wird von einer zweiköpfigen Besatzung geflogen. Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann

Die Stadt Weinstadt lag offensichtlich auf einer solchen Teilstrecke, sie wurde zwischen 10.12 und 10.33 Uhr von den fünf Kampfflugzeugen überflogen, „in Höhen von nicht unter 150 Metern über Grund und mit einer Geschwindigkeit von 790 Stundenkilometern“, so der Sprecher. Die Flugzeuge donnerten von Ost nach West und flogen anschließend in Richtung Heilbronn weiter.

Normalerweise beträgt die Mindestflughöhe für Kampfjets 1000 Fuß über Grund, dies entspricht rund 300 Metern. „In unverzichtbaren und streng limitierten Ausnahmefällen“, so die Bundeswehr, können Flüge auch in einer Höhe von mindestens 500 Fuß, also besagten 150 Metern, durchgeführt werden. Dies muss vorher beantragt und genehmigt werden. Offenbar handelte es sich bei dem Flug über Weinstadt um solch einen Fall.

Dass ausgerechnet die betagten Tornados im Tiefflug am Limit über der Region unterwegs sind, ist kein Zufall: Der schnelle Tiefflug gilt als Spezialität des Jagdbombers. Das Geländefolgeradar ermöglicht dem überschallschnellen Tornado automatische Tiefflüge in nur 60 Metern Höhe – bei manueller Steuerung könnten die Piloten sogar bis auf 30 Meter heruntergehen.