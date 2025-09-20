Kampfjets über der Ostsee: Russland will estnischen Luftraum nicht verletzt haben

Drei russische Kampfjets hätten Estlands Luftraum verletzt, heißt es aus dem Nato-Staat. Was dort Empörung auslöst, will Moskau nicht als Provokation verstehen: Die Flugroute sei regelkonform gewesen.
Berlin - Russlands Regierung hat die Darstellung Estlands bestritten, dass drei russische Kampfjets den Luftraum des baltischen Nato-Landes verletzt haben sollen. "Der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.