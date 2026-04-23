Kampfjets in der Dunkelheit: „War das eine Rakete?“ – das steckte hinter dem Nachtflug über Murrhardt

Ein ungewöhnlich später Flug der Luftwaffe hat am Dienstagabend einige Menschen in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) aufgeschreckt und für Spekulationen gesorgt. Zwischen 21 und 22 Uhr, berichtet ein Facebook-Nutzer in einer lokalen Gruppe des sozialen Netzwerks, habe er beobachtet, dass „etwas hier über uns drüber geflogen ist“. „Das war kein Flugzeug, war das eine Rakete?“, fragt der Nutzer weiter. Andere meinen dagegen, den Flieger als Transportflugzeug identifiziert zu haben. „Das war so laut, dass ich den Fernseher nicht mehr gehört habe“, schreibt jemand.

Manche bringen den Flug mit dem Krieg an der Straße von Hormuz in Verbindung. Eine Frau meint, drei oder vier Blinklichter beobachtet zu haben. „Es war also nicht nur ein Flugzeug oder Hubschrauber“, folgert sie – und liegt damit ziemlich richtig. Wie uns ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr bestätigt, handelte es sich um vier Kampfjets der Bundesluftwaffe vom Typ Eurofighter, die gegen 21 Uhr im Raum Murrhardt unterwegs waren.

Wie tief und wie schnell flogen die Eurofighter über dem Rems-Murr-Kreis?

Die Nachtruhe gilt bei der Luftwaffe von Mitternacht bis 7 Uhr morgens. Foto: imago/Björn Trotzki

Die Maschinen befanden sich demnach auf dem Rückflug aus dem Übungsluftraum TRA Lauter, welcher sich von den Grenzen Deutschlands mit Luxemburg und Frankreich bis Mannheim und Karlsruhe erstreckt. Der Flug der Kampfjets führte Richtung Südosten zum Heimatstützpunkt der Kampfjets, dem Fliegerhorst Neuburg an der Donau. „Hierbei befanden sich die Maschinen in einer Höhe von 2023 Metern über Grund und flogen mit einer Geschwindigkeit von 552 km/h“, so der Sprecher.

Damit waren die Jets weder besonders tief noch außergewöhnlich schnell unterwegs: Die Mindestflughöhe für derartige Flugzeuge beträgt außerhalb spezieller Tieffluggebiete 1000 Fuß über Grund, also gut 300 Meter. In Ausnahmefällen können auch Flüge bis 150 Meter Flughöhe beantragt und genehmigt werden. Der Flug fand zwar nach Einbruch der Dunkelheit statt, laut der Luftwaffe sind im Normalbetrieb Kampfjet-Flüge bis Mitternacht zulässig, Tiefflüge sind normalerweise nur bis 17 Uhr erlaubt.

Auch die Geschwindigkeit der Maschinen über dem Rems-Murr-Kreis war für Kampfjets übrigens moderat: Die absolute Höchstgeschwindigkeit eines Eurofighters liegt bei knapp 2500 Stundenkilometern. Da es sich aber um vier Jets gleichzeitig handelte, dürfte der Flug vom Boden aus dennoch eindrücklich wahrnehmbar gewesen sein.