Kampfjets in der Dunkelheit: „War das eine Rakete?“ – das steckte hinter dem Nachtflug über Murrhardt

Fluglärm hat am späten Dienstagabend in Murrhardt für wilde Spekulationen gesorgt. Wir haben herausgefunden, was tatsächlich dahintersteckte.
Ein ungewöhnlich später Flug der Luftwaffe hat am Dienstagabend einige Menschen in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) aufgeschreckt und für Spekulationen gesorgt. Zwischen 21 und 22 Uhr, berichtet ein Facebook-Nutzer in einer lokalen Gruppe des sozialen Netzwerks, habe er beobachtet, dass „etwas hier über uns drüber geflogen ist“. „Das war kein Flugzeug, war das eine Rakete?“, fragt der Nutzer weiter. Andere meinen dagegen, den Flieger als Transportflugzeug identifiziert zu haben. „Das war so laut, dass ich den Fernseher nicht mehr gehört habe“, schreibt jemand.