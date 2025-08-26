Kampfjets: Deutsche Eurofighter am polnischen Himmel

Deutschland unterstützt Polen bei der Überwachung des Luftraums. Das Logo auf den Kampfjets weckt negative Erinnerungen – im Fokus steht aber die gegenwärtige Lage.
Die beiden grauen Kampfflugzeuge starten kurz hintereinander, ziehen steil nach oben. Das Röhren der Triebwerke erfüllt die Startbahn am Waldrand und dringt durch die gelben Ohrstöpsel der Beobachter, die zusehen, wie die Maschinen drehen, im mit Wolkenschlieren durchsetzten Augusthimmel bald zu Punkten werden, bis sie ganz verschwinden.