Kampfjet über Bietigheim-Bissingen: Tornado im Tiefflug – „Der Krach am Himmel erschreckte meinen Hund“

Ein tief fliegender Tornado-Kampfjet hat in Bietigheim-Bissingen für Aufregung gesorgt. Laut Bundeswehr absolvierte das Flugzeug dort ein spezielles Training.
„Wer hat den Krach am Himmel auch gehört?“, fragt eine Nutzerin am Mittwoch in der Facebook-Gruppe „Bietigheim-Bissingen“. Offenbar war am Nachmittag ein Jet über die Stadt geflogen, der für Aufsehen gesorgt hat. Das bestätigt das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf Nachfrage. Ein Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 aus Schleswig habe den Bereich im Rahmen des Tiefflugtrainings um 15.17 Uhr überflogen.