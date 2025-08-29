Es sollte ein Spektakel am Himmel werden – doch die Probe zur Flugschau in Polen endete in einer Tragödie.











Link kopiert



In der polnischen Stadt Radom ist am Donnerstagabend ein Kampfjet vom Typ F-16 bei den Vorbereitungen für die internationale Flugschau abgestürzt. Dramatische Videoaufnahmen zeigen, wie die Maschine nach einem Flugmanöver an Höhe verliert und auf dem Rollfeld explodiert. Der Pilot, ein Mitglieder des „F-16 Tiger Demo Team“ der polnischen Luftwaffe, kam dabei ums Leben. Zuschauer wurden nicht verletzt.