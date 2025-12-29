Kampf um Generation Z: Stirbt der Handball-Fan aus?

Laut, treu – und ziemlich alt? Viele Handball-Fanclubs kämpfen vergeblich um junge Mitglieder. Warum sich die Bundesliga trotzdem nicht um die Zukunft sorgt. Und was Stefan Kretzschmar fordert.
Berlin - Der Fanclub der Füchse Berlin ist laut. Ohne Ohrenstöpsel hält man es im unmittelbaren Umkreis der Anhänger des deutschen Handball-Meisters kaum aus. Dazu ist der Fanclub aber auch eines: alt. "Wir haben etwa 210 Mitglieder. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 60. Nur rund 25 Mitglieder sind jünger als 30. Es wird schwieriger, junge Mitglieder zu finden", berichtete Fanclub-Vorsitzende Anja Konopinski der Deutschen Presse-Agentur. Andere Bundesliga-Clubs berichten von einer ähnlichen Entwicklung.