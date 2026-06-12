Kampf um EU-Subventionen: Stuttgart fordert eine Reform der EU-Förderung

Baden-Württemberg durchläuft einen tiefgreifenden industriellen Strukturwandel, muss aber auf Hilfe aus Brüssel verzichten. Das Wirtschaftsministerium will nun eine Änderung der Regeln.
In Europa beginnt der Kampf ums Geld. In den kommenden Monaten soll der neue EU-Gemeinschaftshaushalt für die Jahre 2028 bis 2032 festgezurrt werden. Rund zwei Billionen Euro soll der Rekord-Etat nach dem Willen der EU-Kommission in Brüssel umfassen. Dem Europaparlament ist das angesichts der vielen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu wenig, doch einige Mitgliedsländern – darunter auch Deutschland – wollen den Rotstift ansetzen.