Kampf um Einbürgerung: Verfassungsschutz hat den Falschen beobachtet

Der Gewerkschafter Danial Bamdadi klagt vor Gericht gegen seinen Ablehnungsbescheid. Geklärt wurde, dass er nicht gleichzeitig in zwei Städten demonstriert haben konnte.
Der iranische Gewerkschafter Danial Bamdadi, der sich im „Verein zur Bewahrung der Demokratie“ der IG Metall hauptberuflich mit Rechtsextremismus in den Betrieben beschäftigt, hat am vergangenen Montag einen verzweifelten Versuch unternommen, doch noch Deutscher werden zu können. Im von Unterstützern voll besetzten Saal des Verwaltungsgerichts hat er Einzelrichter Christoph Wahlicht drei Stunden lang verdeutlicht, wie fest er auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehe und dass die Zeiten als junger, etwas wilder Demonstrant längst vorbei seien.