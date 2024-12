Kampf um beliebtesten Weihnachts-Hit: Wham!: Last Christmas vor Mariah Carey in den Single-Charts

Wham!: "Last Christmas" vor Mariah Carey in den Single-Charts

Erstmals seit zwei Jahren gelingt es Wham! ("Last Christmas") die Dauer-Konkurrentin Mariah Carey ("All I Want For Christmas Is You") vom Thron der deutschen Vorweihnachts-Charts zu schubsen.











Dass die Deutschen in der Weihnachtszeit gerne Weihnachtslieder hören, ist kaum verwunderlich. Dass in diesem Jahr ganze 52 festliche Lieder die deutschen Single-Top-100 bevölkern, hingegen schon. Wie fast in jedem Jahr konkurrierte auch 2024 der Song "Last Christmas" der britischen Pop-Band Wham! wieder mit der romantischen Weihnachts-Hymne "All I Want For Christmas Is You" der US-amerikanischen Sängerin Mariah Carey (55) um die Spitzenposition in den Offiziellen Deutschen Charts. Allem Anschein nach machte in diesem Jahr Wham! nach zwei Jahren Unterbrechung wieder das Rennen.