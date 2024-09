Kampf steigt am Samstag ab 20:15 Uhr: Stefan Raab vor dem Kampf: RTL riegelt Halle hermetisch ab

1 Regina Halmich und Stefan Raab begegnen sich zum dritten Mal im Boxring. Foto: Ralf Juergens/Getty Images

So gut wie keine Informationen sickern durch: Am Samstagabend steigt der dritte Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Und die Organisatoren versuchen alles, um den Ablauf geheim zu halten. Auch die Halle in Düsseldorf wurde hermetisch abgeriegelt.











Am Samstagabend, dem 14. September, kehrt Entertainer Stefan Raab (57) nach rund zehn Jahren Pause zurück ins Rampenlicht. Ab 20:15 Uhr überträgt der Privatsender RTL das Spektakel "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" - den insgesamt dritten Boxkampf zwischen der Moderatoren-Legende und der Ex-Weltmeisterin. Im Vorfeld zu dem mit Spannung erwarteten Event sickern so gut wie keine Informationen zu Ablauf und - vor allem - dem körperlichen Zustand von Stefan Raab durch. Den zahlreichen Social-Media-Videos von Raab in den letzten Tagen und Wochen darf dabei kaum Glaube geschenkt werden: Offensichtlich versteckte sich Raab hinter einem Fatsuit und ordentlich viel Schminke.