Emil Walla leidet seit fast 20 Jahren unter Herzproblemen. Oft spielt der Muskel verrückt. Dank einer OP schöpft er nun neue Zuversicht – und teilt seine Erfahrungen.

Emil Walla ist ein Mann wie ein Baum, mehr als 1,90 Meter groß, etwas über 100 Kilo, fester Händedruck. Dazu wirkt der 45-Jährige lebensfroh, hat stets ein Lächeln auf den Lippen. Man würde nie auf den Gedanken kommen, dass ausgerechnet der Ludwigsburger ein veritables Leiden mit sich herumschleppt. Sein Herz schlägt regelmäßig Kapriolen. „Das fühlt sich dann an, als ob mein Körper unter Volldampf steht. Das ist ein richtiger Lärm in mir drin“, sagt Walla. Hervorgerufen werden diese innerlichen Eskapaden durch ein Vorhofflimmern.

Laut dem Deutschen Herzzentrum der Berliner Charité handelt es sich dabei um die weltweit häufigste Herzrhythmusstörung überhaupt. Auslöser sind unkontrollierte elektrische Impulse in den Vorhöfen, die sich dadurch nicht mehr in einem gleichmäßigen Takt zusammenziehen, sondern in chaotischen Abfolgen. Habe er einen Anfall, werde er rastlos, sagt Emil Walla. „Ich stehe dann unter Hochspannung, bin auch sehr anfällig für äußere Reize, habe eine sehr kurze Zündschnur“, erklärt er.

Der Zustand verschlechtert sich schleichend

Vorhofflimmern kann übel enden und auch zu Schlaganfällen führen. Foto: Archiv (Christin Klose/dpa)

In guten Phasen spielt sein wichtigster Muskel einmal pro Woche verrückt, in schlechten mehrfach pro Woche und in längeren Episoden. Außerdem kann das Flimmern übel enden. Es besteht die Gefahr, dass sich große Gerinnsel bilden, die schwere Schlaganfälle nach sich ziehen.

Emil Walla wurde also hellhörig, als er von einem modernen, minimalinvasiven Verfahren am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart erfuhr: der Katheter-Ablation. Ganz einfach ausgedrückt veröden dabei Herzspezialisten jene Gewebestellen, die die Komplikationen auslösen. Der Ludwigsburger wollte diese Methode ausprobieren, zumal sich sein Zustand nach einer längeren Phase der Stabilität im Frühjahr 2025 schleichend verschlechtert hatte.

Er schrieb die Klinik an und bekam einen Termin. „Ich fühlte mich dort perfekt aufgehoben, vor der OP und am Tag des Eingriffs“, lobt er das Team in dem Krankenhaus. „Ich habe mich in den ersten drei Wochen nach der OP so gut gefühlt wie in den letzten 18 Jahren nicht. Und ich habe andere Menschen fragen müssen, ob es normal ist, dass man sein Herz nicht spürt“, sagt er.

„Jeder Herzschlag hat sich dann angefühlt, als würde jemand von innen mit einem Vorschlaghammer gegen meine Brust hauen.“ Emil Walla, über das Gefühl einer Herzmuskelentzündung

Dazu muss man wissen, dass Emil Walla nicht erst seit dem Beginn des Vorhofflimmerns im Jahr 2022 mit seiner Pumpe Schwierigkeiten hat. Schon mit Mitte 20 handelte er sich eine Herzmuskelentzündung ein. Trotz 40 Grad Fieber hatte er körperlich gearbeitet. „Jeder Herzschlag hat sich dann angefühlt, als würde jemand von innen mit einem Vorschlaghammer gegen meine Brust hauen“, sagt er.

Sein wichtigster Muskel war enorm aufgebläht, die Pumpleistung vermindert. Sein Herz veränderte sich auch dauerhaft. „Es war klar, dass ich niemals einen Marathon würde kaufen können“, sagt Walla. Einmal wurden 22.000 Extrasystolen bei ihm gezählt. So nennt man Schläge, die außerhalb des normalen Takts auftreten. Das Herz lege danach jeweils eine kurze Pause ein, die sich wie eine halbe Ewigkeit anfühle, erklärt Walla. „Und den nächsten Schlag spürt man dann extrem“, fügt er hinzu.

Eine schwere Grippe gibt ihm den Rest

Per EKG lassen sich die elektrischen Ströme des Herzens erfassen. Foto: Archiv (Stephan Jansen/dpa)

Walla lernte, damit umzugehen, und nahm Medikamente. Sein Herz ist nur noch minimal vergrößert, die Extrasystolen treten noch auf, aber nur sporadisch. Der nächste große Rückschlag kam dann aber nach einer Corona-Erkrankung im Februar 2022. „Ich hatte Herzrasen und Herzstolpern. Meine Leistungsfähigkeit ging rapide nach unten. Ich musste beim Treppensteigen nach wenigen Stufen eine Pause einlegen“, berichtet er. Eine schwere Grippe im Dezember 2022 gab ihm den Rest. Ein Langzeit-EKG brachte im Sommer 2023 die traurige Gewissheit, dass Emil Walla nun auch noch unter Vorhofflimmern leidet.

Das Schicksal meinte es auch nach dem Katheter-Eingriff am Robert-Bosch-Krankenhaus vor einigen Monaten nicht gut mit dem Ludwigsburger. Denn er gehörte zu den 20 bis 25 Prozent der Patienten, bei denen die Methode nicht anschlug. Walla legte sich vor wenigen Tagen erneut unters Messer. Er fühlt sich wieder prächtig, und hofft nun auf eine nachhaltige Besserung.

Guten Mutes ist er auch deshalb, weil er vor dem zweiten Eingriff sein Leben umgekrempelt hat. „Das Herz vergisst nichts“, betont er. Walla hat aufgehört, E-Zigaretten zu rauchen, trinkt keinen Tropfen Alkohol mehr, reduziert sein Gewicht via Abnehmspritze und hat das Meditieren für sich entdeckt. Vor allem hat er etwas gegen seine Schlafapnoe unternommen. Während der Nacht ist er mit einem Gerät verbunden, das anspringt, wenn sich ein Aussetzer anbahnt, und erhöht den Druck auf eine Atemmaske. „Die Zahl der Aussetzer hat sich im Mittel von 33,3 auf unter einen pro Stunde reduziert“, sagt er.

Geholfen hat ihm ferner, sich all das von der Seele zu reden, was mit den Herzbeschwerden einhergeht, und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Walla gibt auf seinem Instagram-Kanal „ vorhofflimmern.hilfe“ Tipps zum Umgang mit der Krankheit und möchte auch eine Selbsthilfegruppe gründen.

Im Eigenverlag hat er nun sogar ein Buch veröffentlicht. In „Vorhofflimmern verstehen und kontrollieren“ erzählt er seine Geschichte, erklärt zudem die Krankheit und was jeder Einzelne zur Genesung und zur Vorbeugung beitragen kann. Das kommt nach seinem Geschmack bei den ärztlichen Visiten bisweilen zu kurz. „Das Buch zu schreiben, war für mich die beste Therapie. Ich will auch zeigen, dass niemand das alleine durchstehen muss“, sagt Walla – und verabschiedet sich mit einem Lächeln und einem festen Händedruck.