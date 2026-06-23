Emil Walla leidet seit fast 20 Jahren unter Herzproblemen. Oft spielt der Muskel verrückt. Dank einer OP schöpft er nun neue Zuversicht – und teilt seine Erfahrungen.
Emil Walla ist ein Mann wie ein Baum, mehr als 1,90 Meter groß, etwas über 100 Kilo, fester Händedruck. Dazu wirkt der 45-Jährige lebensfroh, hat stets ein Lächeln auf den Lippen. Man würde nie auf den Gedanken kommen, dass ausgerechnet der Ludwigsburger ein veritables Leiden mit sich herumschleppt. Sein Herz schlägt regelmäßig Kapriolen. „Das fühlt sich dann an, als ob mein Körper unter Volldampf steht. Das ist ein richtiger Lärm in mir drin“, sagt Walla. Hervorgerufen werden diese innerlichen Eskapaden durch ein Vorhofflimmern.