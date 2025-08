Kampf gegen Schädling: Japankäfer droht sich auszubreiten - Verkehrswege im Fokus

1 Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

Im Kampf gegen den Schädling ist Freiburg als erste Großstadt von Einschränkungen betroffen. Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Risiko-Insekts ist groß.











Link kopiert



Um die weitere Ausbreitung des gefräßigen Japankäfers in Baden-Württemberg und in Deutschland einzudämmen, muss einer Expertin zufolge an großen Straßen- und Schienenachsen besonders aufgepasst werden. „Wir haben in Baden-Württemberg insgesamt 120 Fallen aufgestellt, insbesondere an Autobahn-Raststätten“, sagte Frauke Rinke vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Karlsruhe.