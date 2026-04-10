Kampf gegen Raser: „Autorennen sind verachtenswert“ – Stadt Ludwigsburg stellt neuen Blitzer auf

Die Stadt Ludwigsburg reagiert auf die Auswüchse von Raserei auf der Schwieberdinger Straße. Ein neues Messgerät nährt die Hoffnung auf mehr Disziplin.
Probleme mit Rasern gibt es in Ludwigsburg an der Schwieberdinger Straße immer mal wieder. Mit dem kürzlich verkündeten Mordurteil erreichte diese Entwicklung einen traurigen Höhepunkt. Die Stadt arbeitet weiter an einem Konzept dagegen. Sie hat jetzt an der Kreuzung Schwieberdinger Straße/Gänsfußallee eine neue stationäre Überwachungsanlage errichtet.