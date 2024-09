Kampf gegen Krebs verloren: Madonnas Stiefmutter Joan Ciccone stirbt mit 81 Jahren

Madonna (66) trauert um ihre Stiefmutter. Joan Ciccone ist am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie sei "nach einer kurzen Begegnung mit einer sehr aggressiven Krebserkrankung" am Morgen friedlich gestorben, heißt es in ihrer Todesanzeige. "Sie wird ihrer Familie und ihren Freunden, deren Leben sie mit ihrem Enthusiasmus, ihrer Freude und ihrer Liebe bereichert hat, sehr fehlen", ist dort weiter zu lesen.

Angeblich angespanntes Verhältnis zu Madonna

Joan Ciccone war früher die Haushälterin von Madonnas Familie. Im April 1966 heiratete sie den Vater der Queen of Pop, Silvio Ciccone (93). Seine erste Ehefrau Madonna Louise Ciccone (1933-1963) erlag drei Jahre zuvor mit nur 30 Jahren einer Brustkrebserkrankung. Das Paar bekam sechs Kinder, darunter Madonna. Mit Joan Ciccone hat Silvio Ciccone zwei weitere Kinder, Sohn Mario (55) und Tochter Jennifer (56).

Ihre Stiefkinder hätten Joan Ciccone "besondere Freude" bereitet, heißt es in der Todesanzeige. Ihr Verhältnis zu Madonna soll jedoch angespannt gewesen sein. Ihre Stiefmutter habe sie als Kind "nicht akzeptiert", wie Madonna 2002 in einem Interview mit dem Journalisten Larry King (1933-2021) erzählte. "Im Nachhinein denke ich, das war wirklich hart für sie", gab die Musikerin zu. "Ich stehe meinem Vater sehr nahe, und ich wollte keine Veränderungen in meinem Leben akzeptieren", führte sie aus.

Madonna verlor ihre Mutter mit fünf Jahren

Madonna war gerade mal fünf Jahre alt, als ihre Mutter starb. Im Mai 2024 widmete sie ihr zum Muttertag einen emotionalen Instagram-Post. "Niemand sagte mir, dass meine Mutter im Sterben lag - ich sah nur zu, wie sie sich auf mysteriöse Weise auflöste, und dann verschwand sie, und es gab keine andere Erklärung als die, dass sie eingeschlafen war, was meine turbulente Beziehung zum Schlaf erklärt", schrieb sie.

Bei ihrer "The Celebration Tour" erschien zu dem Lied "Mother and Father" ein Bild ihrer Mutter auf der Leinwand. "Ich stand 81 Shows lang auf der Bühne, starrte in das wunderschöne Gesicht meiner Mutter und fragte mich, was sie wohl gedacht haben muss, als sie mir vom Krankenhausfenster aus zum Abschied zuwinkte", teilte sie ihre Gedanken. Nicht nur in dem Song erwähnte sie ihre Mutter. In dem Begleitheft zu ihrem Hit-Album "Like A Prayer" soll der Popstar geschrieben haben: "Dieses Album ist meiner Mutter gewidmet, die mir beigebracht hat, wie man betet."