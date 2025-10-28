Kampf gegen Klimawandel: Europa verliert das Interesse am Umweltschutz

In der EU wird heftig darum gerungen, mit wie viel Ehrgeiz der Kampf gegen den Klimawandel weitergeführt wird. Die Bremser haben inzwischen die Oberhand.
Europas Klimaschützer blicken mit Sorge in die Zukunft. Immer lauter werden die Forderungen der Industrieunternehmen, die strengen EU-Vorgaben zum Umweltschutz aufzuweichen. Immer häufiger stoßen sie mit ihren Warnungen bei der Politik auf offene Ohren. Als Wortführer profiliert sich immer deutlicher Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich jüngst beim Bundeskongress der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in Hannover erneut dafür aussprach, die energieintensiven Industrien zu entlasten, damit diese im internationalen Wettbewerb keine Nachteile hätten.