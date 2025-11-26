Kampf gegen Klimawandel: EU-Parlament für Aufschub von Abholzungsgesetz

Die Konservativen im Europaparlament stimmen erneut mit den extrem-rechten Fraktionen für eine Abschwächung eines Umweltgesetzes.
Im Europaparlament schlagen die Emotionen hoch. Dass die Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg mit einer Mehrheit von 402 zu 250 Stimmen für eine Verschiebung des umstrittenen EU-Entwaldungsgesetzes gestimmt haben, ist allerdings nur ein Grund. Für ebenso viel Aufregung sorgt, dass die Europäische Volkspartei (EVP) um CDU und CSU erneut mit Unterstützung der rechten und extrem-rechten Fraktionen für die Gesetzesänderung votiert haben.