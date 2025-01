Johnny Depp (61) hat seine Fans davor gewarnt, auf unterschiedliche Maschen hereinzufallen. Betrüger machen sich demnach unter anderem Künstliche Intelligenz (KI) zu Nutze, um sich als der Hollywoodstar auszugeben.

"Arbeiten aktiv an der Bekämpfung dieser illegalen Machenschaften"

Zunächst wünscht Depp in einem Instagram-Beitrag ein frohes neues Jahr, bevor er seine Followerinnen und Follower ausführlich darauf hinweist, dass es zuletzt offenbar verstärkt zu Vorfällen gekommen ist. "Leider wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Onlinebetrüger ihre Bemühungen verstärken, meine Fans und Unterstützer ins Visier zu nehmen", erklärt Depp.

Zu den Maschen der Betrüger gehöre es, dass diese "mehrere betrügerische Social-Media- und E-Mail-Konten [erstellen], in denen sie sich als ich und Mitglieder meines Teams ausgeben". Mit KI könne "die Illusion" seines Gesichts und seiner Stimme erzeugt werden. Betrüger könnten "genauso aussehen und klingen" wie er. Weder Depp noch sein Team werde jedoch jemals Fans nach Geld oder persönlichen Informationen fragen. "Wir arbeiten aktiv an der Bekämpfung dieser illegalen Machenschaften", schreibt Depp weiter.

Johnny Depp hat keinen Discord-Account

Er weist in dem Beitrag auf seine echten Social-Media-Accounts hin und erklärt beispielsweise, dass er nicht auf den Plattformen X, Snapchat oder Discord unterwegs ist. Depp biete etwa auch keine bezahlten Treffen, Telefonanrufe oder Mitgliedschaften an. Zudem kontaktiere er keine Fans via E-Mail, über Social-Media-Plattformen oder Messenger wie WhatsApp und Signal.

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass Stars für entsprechende Maschen von Betrügern genutzt wurden - darunter beispielsweise auch Scarlett Johansson (40) und Taylor Swift (35). Tom Hanks (68) warnte im vergangenen Sommer auf Instagram: "Es gibt mehrere Anzeigen im Internet, die fälschlicherweise meinen Namen, mein Abbild und meine Stimme verwenden, um Wunderheilungen und Wundermittel zu bewerben. Diese Anzeigen wurden ohne meine Zustimmung, in betrügerischer Absicht und durch künstliche Intelligenz erstellt."