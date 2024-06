Kampf gegen ihre Krankheit: Céline Dion spendet zwei Millionen Dollar

1 Céline Dion kämpft für die Erforschung ihrer Krankheit. Foto: imago images/Starface

Nicht nur mit ihrer Doku "I Am: Céline Dion" setzt sich die Sängerin für die Aufklärung über ihre Krankheit Stiff-Person-Syndrom ein. Jetzt hat sie hat zwei Millionen US-Dollar für die Klinik gespendet, die sie behandelte. So reagierte ihre Ärztin.











Die kanadische Sängerin Céline Dion (56) hat zwei Millionen US-Dollar (rund 1,9 Mio. Euro) für die Bekämpfung des Stiff-Person-Syndroms (SPS) gespendet. Das Geld geht an den Anschutz Medical Campus der University of Colorado. Dort erforscht die Ärztin Amanda Piquet die seltene Krankheit, an der Céline Dion leidet.