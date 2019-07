1 Menowin Fröhlich zieht mit Senay Ak ins "Sommerhaus der Stars" Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Menowin Fröhlich und seine Lebensgefährtin Senay Ak ziehen gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars". Die Drogen-Vergangenheit von Fröhlich hat die Beziehung der beiden geprägt.

Der Sänger und ehemalige "DSDS"-Teilnehmer Menowin Fröhlich (31, "If You Stayed") macht gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Senay Ak (28) in der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" mit (ab Dienstag, 23. Juli, 20:15 Uhr). Im Interview mit dem Sender spricht das Paar nun offen über die Drogen-Vergangenheit von Fröhlich. "Wir sind insgesamt neun Jahre zusammen und er hat damals ein Drogenproblem gehabt - das hat unsere Beziehung geprägt. Da haben wir viel durchgemacht", erzählt Senay Ak.

"Eine Sucht, die kann man nicht wegtherapieren"

"Ich war kein leichter Mensch und ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt, das unsere Beziehung kaputt machen könnte. Wir sind durch die härtesten Zeiten gegangen und ich hätte auch nicht gedacht, dass meine Frau so stark ist", sagt Fröhlich. "Ohne sie wäre ich nicht das, was ich jetzt bin." Senay Ak habe ihm die Kraft zum Durchhalten gegeben: "Sie hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass ich in meinem Leben wirklich was verändern kann." Das Paar hat mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.

Menowin Fröhlich erklärt zudem, dass er drogenfrei sei. "Ich habe ja auch eine Therapie gemacht, viele Gespräche geführt. Worüber ich sehr traurig bin, ist: Die Krankheit, die mir eigentlich schon in die Wiege gelegt wurde, eine Sucht, die kann man nicht wegtherapieren. Das ist eine Geschichte, mit der muss man leben. Man kann nur lernen, damit umzugehen."

Neben den Drogenproblemen gab es noch andere schwere Zeiten in seinem Leben: 2017 musste sich der Sänger einem Gerichtsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss stellen. Erstmals bekannt wurde Menowin Fröhlich durch seine Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2005. Damals hatte er die Show jedoch abbrechen müssen, wegen seiner Verhaftung wegen Körperverletzung und Betrugs.

Im "Sommerhaus der Stars" treffen Fröhlich und Ak auf sieben weitere Paare und kämpfen um den Titel "Promipaar 2019". Mit dabei sind unter anderem Schlager-Star Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (18).