Kampf gegen Drogen: Neuer tödlicher US-Angriff auf angebliches Drogenboot

1 Neuer Angriff auf angebliches Drogenboot (Archiv) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Die USA wollen ihre umstrittenen Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler im östlichen Pazifik und in der Karibik weiter ausbauen. Erneut gibt es bei einer solchen Attacke Tote.











Washington - Das US-Militär hat ein weiteres angebliches Drogenboot angegriffen und dabei vier Menschen an Bord getötet. Der Angriff sei im östlichen Pazifik in internationalen Gewässern erfolgt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. Das Boot habe Drogen entlang einer bekannten Schmugglerroute transportiert.