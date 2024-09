Kampf gegen den Krebs: Wundervolle Worte: Sarah Ferguson lobt das Video von Prinzessin Kate

Sarah "Fergie" Ferguson (64), die Ex-Frau von König Charles' (75) Bruder Prinz Andrew (64), hat im Gespräch mit dem US-Magazin "People" lobende Worte für Charles und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) gefunden. "Ich denke, sie sind ein Vorbild für alle Familien, die ihren eigenen Weg mit der Gesundheit gehen", sagte die Herzogin von York. "Sowohl der König als auch die Princess of Wales haben offen über ihren Weg gesprochen, und ich liebe es, dass die Prinzessin sagt: 'Ich bin immer für euch da.' Ich liebe dieses Video. Es war ein wunderschönes Video mit wundervollen Worten."

Anfang September hatte Kate in einem Video erklärt, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Der Clip zeigte die Ehefrau von Prinz William (42) mit ihrer Familie sehr privat im Urlaub in Norfolk. In dem Beitrag dazu schrieb sie unter anderem: "An alle, die ihre eigene Reise im Kampf gegen den Krebs fortsetzen - ich bleibe bei euch, Seite an Seite, Hand in Hand. Aus der Dunkelheit kann Licht kommen, also lasst das Licht hell leuchten."

Sarah Ferguson über König Charles: "Tapfer und sehr mutig"

Sarah Ferguson ging auch auf König Charles und seinen Umgang mit seiner eigenen Krebsdiagnose ein. "Der König hat die Schirmherrschaft über die Krebsforschung des Vereinigten Königreichs übernommen, die eine so große Organisation ist, und er hat sich tatsächlich mit den Patienten getroffen", sagte sie und bezog sich damit auf Charles' Besuch im Macmillan Cancer Centre des University College Hospital in London im vergangenen April. Es war der erste offizielle Termin nach seiner Krebsdiagnose. "Das war sehr tapfer, sehr mutig, und er hat offen gesprochen, was sehr wichtig war, um den Menschen zu helfen und Hoffnung zu geben", sagte die 64-Jährige.

Im vergangenen Jahr musste sich Sarah Ferguson wegen einer Brustkrebserkrankung operieren lassen, sie hatte sich einer Mastektomie unterzogen. Später wurde bei ihr Hautkrebs entdeckt, der nicht gestreut haben soll. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand sagte sie: "Ich glaube, dass man die Sorge um die Gesundheit nie ganz loswird. Bei jeder Art von Melanom weiß man nie genau, wo es sich befindet. Man schaut sich alles an und ist sich dessen sicherlich bewusster." Es sei "eine außergewöhnliche Reise" gewesen, sich einer Mastektomie zu unterziehen, "und dann muss man sich immer wieder untersuchen lassen und befürchtet, dass man es wieder bekommen wird. Das ist eine sehr schwierige Gedankenarbeit." Doch ihre Gesundheit sei derzeit "wirklich gut".