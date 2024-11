Kampf gegen den Krebs verloren: William und Kate trauern um Fotografin Liz Hatton

1 Kate und William nehmen Anteil am Schicksal ihrer Landsleute. Foto: imago images/Spotlight Royal/James Whatling

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich tief betroffen vom Tod der 17-jährigen Fotografin Liz Hatton. Die talentierte Jugendliche war im Oktober noch zu Gast bei einer königlichen Audienz auf Schloss Windsor.











Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) haben mit tiefer Betroffenheit auf den Tod der jungen Fotografin Liz Hatton reagiert. Die 17-Jährige verstarb am frühen Morgen des 27. November, wie ihre Mutter Vicky Roboyna auf der Plattform X mitteilte. "Wir sind so traurig zu hören, dass Liz Hatton von uns gegangen ist. Es war eine Ehre, eine so mutige und bescheidene junge Frau kennengelernt zu haben", erklärten William und Kate in einem Statement, das sie in weißer Schrift auf schwarzem Untergrund in ihren Instagram-Storys teilten.