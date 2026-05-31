Starkoch Johann Lafer kämpft gegen ein Non-Hodgkin-Lymphom. In einem Interview spricht er über seine Frau Silvia, seine Kinder - und darüber, wie Glaube und Dankbarkeit ihm durch die schwerste Zeit seines Lebens helfen.
Es war kein dramatischer Moment, kein körperliches Warnsignal, sondern schlicht ein Zufallsbefund. Vor zweieinhalb Jahren entdeckte ein Arzt bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur Schatten in der Leiste von Johann Lafer. Der Starkoch hatte keinerlei Schmerzen. Nach der Entfernung mehrerer Lymphknoten stand fest: ein Non-Hodgkin-Lymphom, niedrigmaligne und nicht aggressiv. Lafer teilte die Nachricht nun selbst auf Instagram mit - und nannte sie "zunächst einen großen Schock" für seine Familie und ihn.