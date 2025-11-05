Kampf gegen den Klimawandel: Ein Kompromiss mit sehr viel Spielraum

Nach langen Verhandlungen haben die EU-Länder sich noch vor der UN-Klimakonferenz in Brasilien auf ein Klimaziel für 2040 geeinigt.
Der Kompromiss erscheint auf den ersten Blick beeindruckend. Die EU-Staaten ihre Treibhausgasemissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Das haben die Umweltminister in einer zum Teil chaotischen, 20-stündigen Sitzung in Brüssel ausgehandelt. Und doch sind nicht nur Umweltschützer entsetzt. Beschlossen worden sei ein Papier mit unzähligen „Ausreden, Klauseln und Hintertüren“, kritisiert der Grünen-Europaparlamentarier Michael Bloss am Mittwoch.