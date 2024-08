Kampf gegen den Brustkrebs: Muriel Baumeister fühlt sich wieder gut

1 Zu Gast in der "NDR Talk Show": Muriel Baumeister im September 2023. Foto: imago images/APress/RM

Offiziell gilt Muriel Baumeister zwar noch nicht als geheilt, aber als krebsfrei. Die Schauspielerin fühlt sich zwei Jahre nach der Diagnose Brustkrebs wieder gut und blickt optimistisch in die Zukunft.











Im April 2023 machte Muriel Baumeister (52) öffentlich, dass sie bereits seit einem Jahr gegen eine Brustkrebserkrankung kämpft. Heute, mehr als zwei Jahre nach ihrer Diagnose, gilt die Schauspielerin zwar noch nicht offiziell als geheilt, aber als krebsfrei und steht auch wieder vor der Kamera. Die Erkrankung möchte sie am liebsten ganz hinter sich lassen, wie sie im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" erklärt. "Diese ganze Zeit der Krankheit würde ich am liebsten wie in einer Klammer sehen. Und diese Klammer ist jetzt zu. Ich möchte das einfach nicht immer präsent haben."