1 Gibt es in Italien bald eine Maskenpflicht im Freien? Foto: imago images/Pacific Press Agency

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie überlegt die italienische Regierung, ob sie eine landesweite Maskenpflicht im Freien nach. Hintergrund sind die Öffnung der Schulen und steigende Infektionszahlen.

Rom - Die italienische Regierung überlegt an einer landesweiten Maskenpflicht im Freien. Ziel sei, ein unkontrolliertes Ansteigen der Corona-Infektionszahlen zu verhindern, da nun die Schulen wieder geöffnet hätten, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza dem Fernsehsender Rai 3.

Allein in der nun vergangenen Woche wurden 900 Fälle mit Schulen in Verbindung gebracht und es gab 14 sogenannte Cluster in Schulen. Am Sonntag verzeichnete das Land 2578 neue Coronavirus-Infektionen. 18 weitere Menschen starben, womit die Zahl der Opfer nun bei 35.986 liegt, der zweithöchsten in Europa nach Großbritannien.

Im Vergleich zu Frankreich oder Spanien sind die täglichen Neuinfektionen in Italien deutlich geringer. Dennoch geben sie der Regierung Anlass zur Sorge - vor einigen Monaten war Italien noch das Epizentrum der Pandemie in Europa.

