1 Die Schnelltests in Pflegeheimen sollen ausgeweitet werden. Für Mitarbeiter und Besucher sind sie nun Pflicht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Corona-Neuinfektionen und Sterbefälle sind in Altenpflegeheimen weiter hoch. Das Land hat nun die Vorschriften verschärft. Stuttgart will den Heimträgern bei der Suche nach Personal für Tests und Kontrollen helfen. Doch es gibt Kritik: Mitarbeiter und Besucher müssten jeden Tag vor Ort getestet werden.









Stuttgart - Trotz des erneuten Lockdowns und strengeren Schutzvorgaben für die Pflegeheime seit Dezember ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auch in Stuttgarter Einrichtungen weiter hoch. Mehr als 200 aktive Infektionen zählte man diesen Freitag, das sind 18 Prozent aller aktuellen Fälle. Die eigentliche Bedeutung der Altenpflegeheime am Infektionsgeschehen wird aber erst anhand der Todesfälle erkennbar. Von den 209 seit Beginn der Pandemie in Stuttgart registrierten Menschen, die mit oder an dem Virus verstarben, waren rund die Hälfte Heimbewohner. Und die Zahl wird bald nochmals um einen hohen zweistelligen Wert steigen, weil die Formalitäten der über Weihnachten und Neujahr Verschiedenen jetzt geregelt sind.