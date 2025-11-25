Kampf gegen Darmkrebs: James Van Der Beek verkauft Kulttrikot für Krebstherapie

James Van Der Beek hat einen neuen Weg gefunden, Geld für seine eigene Krebsbehandlung zu sammeln: Er verkauft Trikots aus dem Kultfilm "Varsity Blues".

James Van Der Beek (48) zieht erneut das weiße Trikot mit der Nummer 4 an - diesmal für einen guten Zweck. Der 48-jährige Schauspieler, der im vergangenen Jahr öffentlich machte, dass er an Darmkrebs im dritten Stadium erkrankt ist, nutzt seine Bekanntheit aus dem Kultfilm "Varsity Blues", um Spenden zu sammeln. Auf Instagram präsentierte er sich im legendären Jersey seiner Filmfigur Jonathon "Mox" Moxon und kündigte den Verkauf von Trikots an.

"Auf vielfachen Wunsch! Mein Lieblingstrikot", schrieb Van Der Beek zu einem Video, in dem er mit einem Football in den Händen spielt. Die weißen Auswärtstrikots mit der königsblauen Aufschrift seien schon immer seine Favoriten gewesen. Der sechsfache Vater zeigte sich gerührt von der überwältigenden Unterstützung, die er im vergangenen Jahr nach dem Verkauf der blauen Trikot-Version erhalten hatte.

Preise zwischen 40 und 80 Dollar

Die Trikots sind in zwei Varianten erhältlich: unsigniert für 40 US-Dollar und mit persönlicher Unterschrift des Stars für 80 US-Dollar. Für Van Der Beek hat jedes unterschriebene Exemplar eine besondere Bedeutung. "Für mich ist jedes Trikot, das ich signiere, ein magischer Moment", erklärte er auf Instagram. Der komplette Erlös fließt direkt in seine Krebsbehandlung und soll gleichzeitig anderen Familien in ähnlichen Situationen helfen.

Auch "Dawson's Creek"-Andenken können Fans ersteigern

Schon vor rund zwei Wochen gab Van Der Beek bekannt, dass er "Dawson's Creek"-Requisiten und Kostüme versteigern lassen wird, um seine Krebsbehandlung zu finanzieren. Die Auktion umfasst legendäre Stücke aus der Kultserie - darunter ein besonderes Geschenk an seine große TV-Liebe Joey: Die Halskette, die Dawson seiner von Katie Holmes (46) gespielten großen Liebe zum Abschlussball schenkte, kommt unter den Hammer.

Auch Dawsons Outfit aus der Pilotepisode der Serie, die von 1998 bis 2003 lief, wird versteigert. Die Stücke stammen aus seiner persönlichen Sammlung. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die Finanzierung seiner Krebsbehandlung, wie "People" berichtete.

Der Familienvater hatte im vergangenen Jahr die Diagnose Darmkrebs im dritten Stadium erhalten. Eine Nachricht, die sein Leben auf den Kopf stellte. Nun verwandelt Van Der Beek die Herausforderung in eine Chance, seinen Fans näherzukommen und gleichzeitig die hohen Behandlungskosten zu stemmen.