Kampf gegen Darmkrebs: James Van Der Beek verkauft Kulttrikot für Krebstherapie

James Van Der Beek hat einen neuen Weg gefunden, Geld für seine eigene Krebsbehandlung zu sammeln: Er verkauft Trikots aus dem Kultfilm "Varsity Blues".
James Van Der Beek (48) zieht erneut das weiße Trikot mit der Nummer 4 an - diesmal für einen guten Zweck. Der 48-jährige Schauspieler, der im vergangenen Jahr öffentlich machte, dass er an Darmkrebs im dritten Stadium erkrankt ist, nutzt seine Bekanntheit aus dem Kultfilm "Varsity Blues", um Spenden zu sammeln. Auf Instagram präsentierte er sich im legendären Jersey seiner Filmfigur Jonathon "Mox" Moxon und kündigte den Verkauf von Trikots an.