Kretschmann appelliert an die Bevölkerung auch auf belebten Plätze und Straßen Maske zu tragen.

Stuttgart - Angesichts der steigenden Coronazahlen im Land hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitagabend in einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung gewandt: „Für mich hat es absolute Priorität, dass die Schulen und Kitas im Land offen bleiben“, sagte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript in einer Ansprache im SWR. Und: „Die Menschen sollen ihrer Arbeit nachgehen können.“ Die Wirtschaft erhole sich langsam. „Es wäre fatal für uns alle, wenn wir diesen Aufschwung wieder abwürgen.“ Das schaffe man aber nur dann, wenn man Wichtiges von Wünschenswertem unterscheide.