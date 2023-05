1 Medizinstudent David Lolli sitzt während eines Probelaufs im Zentralen Impfzentrum an der Freiburger Messe und lässt sich von einem anderen Studenten impfen – natürlich nur simuliert. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Zunächst sind die Heime mit der Corona-Impfung dran, doch schon im Januar sollen die ersten Termine an Über-80-Jährige und andere Berechtigte vergeben werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Impfung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Spritzen liegen bereit, Helfer sind rekrutiert und Pläne geschrieben: Am 27. Dezember sollen auch in Baden-Württemberg die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Verordnung des Bundes mit den Details wird zwar erst an diesem Freitag erwartet, doch einige Fragen lassen sich bereits beantworten.