Die Regierungserklärung von Angela Merkel zur Corona-Krise wird mit Spannung erwartet. Für Zündstoff dürfte dabei die Frage sorgen, wann und in welcher Weise die Corona-Schutzmaßnahmen wieder gelockert werden können.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Donnerstag in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag ihre Politik zur Bewältigung der Corona-Krise erläutern (Sitzung ab 9 Uhr). Merkel will dabei auf die Lage in Deutschland und in der EU eingehen.

Der Rede der Kanzlerin schließt sich eine anderthalbstündige Debatte der Abgeordneten an. Für besonderen Zündstoff dürfte dabei die Frage sorgen, wann und in welcher Weise die Corona-Schutzmaßnahmen wieder gelockert werden können.

Ferner will das Parlament die Mitglieder des neuen Deutschen Ethikrats berufen. Wegen der Corona-Pandemie tagt der Bundestag in dieser Woche erneut eingeschränkt. Der Sitzungstag am Freitag entfällt.