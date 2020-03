1 Ein erster Versuchsteilnehmer soll in den USA einen neu entwickelten Impfstoff bekommen haben. Foto: AP/Ted S. Warren

Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus? In den USA haben erste klinische Tests für einen neuen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Ein Versuchsteilnehmer soll den Impfstoff bereits bekommen haben.

New York - In den USA haben erste klinische Tests für einen neuen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Wie die US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) am Montag mitteilte, bekam ein erster Versuchsteilnehmer am Montag den neu entwickelten Impfstoff.

Insgesamt solle der Test über rund sechs Wochen an 45 gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren laufen.