Kampf gegen Brustkrebs: Baywatch-Star Nicole Eggert hat sich Mastektomie unterzogen

Nicole Eggert hat ihren Fans mitgeteilt, sich einer Mastektomie unterzogen zu haben. Im Januar 2024 hatte der "Baywatch"-Star seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.
Nicole Eggert (53) hat ein womöglich richtungsweisendes Update in ihrem Kampf gegen den Krebs gegeben. Wie die ehemalige "Baywatch"-Schauspielerin in den sozialen Medien mitteilt, unterzog sie sich am vergangenen Wochenende einer Mastektomie und am Donnerstag einer weiteren, nun rekonstruktiven Operation. Dazu teilte sie ein Bild, das sie in Unterwäsche vor dem Spiegel zeigt. Aus ihrem Post geht nicht hervor, ob sie sich beide Brüste oder nur eine entfernen lassen musste.