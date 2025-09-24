Kampf für die Meinungsfreiheit: Robert De Niro begeistert als Mafiaboss bei Jimmy Kimmels Rückkehr

Mit einem gemeinsamen Sketch haben Robert De Niro und Jimmy Kimmel bei dessen TV-Comeback vor der Einschränkung der Meinungsfreiheit gewarnt - und schwer gegen Donald Trump ausgeteilt.
Beim aufsehenerregenden Comeback von Jimmy Kimmel (57) am vergangenen Dienstagabend sorgte nicht nur der US-Talker für einige Breitseiten gegen Präsident Donald Trump (79). In einem Überraschungsauftritt gab sich auch der zweifache Oscarpreisträger Robert De Niro (82) die Ehre und schlüpfte für einen Sketch in eine seiner Paraderollen - die des unflätigen Mafiabosses.