Kampf des Jahres Alvarez – Crawford: Deshalb blickt Boxer Simon Zachenhuber gespannt nach Las Vegas

In Las Vegas treffen am Samstag zwei Box-Legenden aufeinander: Das Duell Saul „Canelo“ Alvarez gegen Terence Crawford könnte die Perspektive von Simon Zachenhuber verändern.
Boxen ist bekanntlich die Sportart der Superlative, weshalb nicht verwundert, dass manche Experten vor dem Duell zwischen Saul „Canelo“ Alvarez und Terence Crawford vom „Kampf des Jahrhunderts“ sprechen. Das mag etwas hochgegriffen sein, ein außergewöhnliches Spektakel aber ist garantiert, wenn am Samstag im Allegiant Stadium in Las Vegas zwei der besten und erfolgreichsten Boxer der Gegenwart in den Ring steigen. Daran hat auch Simon Zachenhuber keine Zweifel.