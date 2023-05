1 Sarah Knappik muss kämpfen. Foto: RTLZWEI

Doch keine Sarah 2.0. Die Knappik macht sich unbeliebt und gerät in eine Zwickmühle. Entweder sie oder Ur-Bachelor Paul bekommen ein Ticket in die nächste Runde.









Die Neulinge in der vierten Folge von "Kampf der Realitystars" (Mittwoch, 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) kündigen sich mit viel Getöse an. Als "egoistisch, scheiße, faul" stellt sich Emmy Russ (23) vor. Sie bezeichnet sich übrigens als Influencerin oder Realitystar, Google nennt sie Erotikmodel. Ein Teamplayer ist Emmy nicht, warum sie hier ist, weiß sie auch nicht so genau: "Ich hasse Menschen". Das "Teuflerische" (sic!) in sich will sie aber erst mal "hinter sich verbergen".