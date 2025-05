Kampf der Realitystars: Neulinge gefährden junges Pärchen

Am Ende der ersten Folge aus Staffel sechs von "Kampf der Realitystars" (Mittwoch 20:15 bei RTLzwei und vorab bei RTL+) wählten die Mitkandidaten Ailton (51) und Annina Semmelhaack (49) raus. Doch beide durften als "Wackelkandidaten" noch eine Nacht bleiben und weiterkämpfen. Ailton hat jedoch keine Lust mehr. Vor allem nicht auf Giuliana Farfalla (29), die ihn mit rüden Worten rauskickte. Der Ex-Fußballer verzichtet zum Start von Episode zwei freiwillig. Annina darf kampflos bleiben.

Ailton raus, Anita Latifi (29) rein. Die Ex-"DSDS"-Kandidatin und heutige "Reality-Queen" (Selbsteinschätzung) kommt mit dem Boot an. "Das Boot"-Star Martin Semmelrogge (69) freut sich über die "gute Schnauze" der Rapperin, auch wenn sie den Schauspieler nicht kennt.

Lesen Sie auch

Zweiter Neuling in Folge zwei ist Can Kaplan (28). Er kommt alleine, als imaginären Rucksack trägt aber er seine Ex-Verlobte Walentina Doronina (24) mit sich. Mit der hat jeder zweite in der Sala eine gemeinsame Vergangenheit. Hati Suarez (24) prügelte sich mit ihr beim "Fame Fighting". Und Daymian Weiß (20) soll der Grund für Walentinas Trennung von Can gewesen sein. Sie soll ihren damaligen Verlobten mit ihm bei "Germany Shore" betrogen haben.

Die beiden Männer setzen sich zur Aussprache zusammen. Er habe mit Walentina "rumgemacht", aber nicht "gebumst", gesteht Daymian. Er entschuldigt sich und gratuliert Can, seine Ex losgeworden zu sein. Der Geschasste will bei "Kampf der Realitystars" nun zeigen, wer er wirklich ist und aus dem Schatten Walentinas heraustreten. Dieses Vorhaben torpediert er aber selbst, indem er bei jeder passenden und unpassenden Situation von seiner Ex spricht.

Anita rastet an der "Wand der Wahrheit" gleich aus

"Wer ist besonders fame-geil?", lautet die heutige Frage an der "Wand der Wahrheit". Neuling Anita bringt sich gleich engagiert bis aggressiv ein. Obwohl sie sie kaum kennt, wirft sie Hati vor, für ein paar Minuten Sendezeit "über Leichen" zu gehen. Unter anderem, indem sie in der Sala eine Annäherung mit Daymian vortäusche. Die beiden kommen sich in der neuen Folge jedenfalls immer näher.

Doch Anita hat Hati erfolgreich einen Floh ins Ohr gesetzt. Sie stellt Daymian zur Rede. Hati fragt ihren Flirt, ob er ihr nur für die Sendezeit schöne Augen macht. Sie will die "rosarote Brille ablegen" und auf Abstand gehen. Laut den befragten Zuschauern sind übrigens nicht die Realitystars besonders "fame-geil", sondern Altstar Anouschka Renzi (60).

Im Bestrafungsspiel treten die Promis in zwei Sechserteams an. Jeweils ein Star muss volle Gläser über eine Brücke bugsieren, die vom gegnerischen Team ins Wackeln gebracht wird. Danach müssen sie Fragen zu Promi-Trennungen beantworten.

Wo bleibt da die Bestrafung? Stars müssen pausenlos reden

Das Verliererteam muss, in drei Duos eingeteilt, eine Stunde lang pausenlos reden. Wo liegt hier die Strafe? Als ob man die Realitystars zum Sprechen zwingen müsste. Aber sie dürfen ausnahmsweise nicht über sich selbst, sondern über Politik und Wissenschaft reden. Stichwörter bekommen sie vorgegeben. Hati und Giuliana halten Photosynthese für eine Fototapete, Politikerin Annina ist hingegen in ihrem Element.

In frei gewählten Zweierteams geht es dann ins Safety-Spiel. Ein Part der Duos muss Gegenstände kneten, die der andere erkennen muss. Dennis Lodi (29) und seine "Babuschka" Anouschka stellen sich am besten an und sind safe in der "Stunde der Wahrheit".

In der Abschlussrunde mit Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) erwischt es wieder Annina. Mit derselben Begründung wie beim letzten Mal. Sie trage zu wenig zum Drama bei. Diesmal muss sie wirklich gehen.