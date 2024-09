Kampf der Realitystars : Moderatoren-Aus für Cathy Hummels

Der erfolgreichen Reality-Show "Kampf der Realitystars" steht eine bedeutende Änderung bevor. Wie der ausstrahlende Sender RTLzwei und die bisherige Moderatorin Cathy Hummels (36) bekannt geben, wird das Format ab der kommenden, sechsten Staffel ohne die Influencerin stattfinden. "Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Ich verabschiede mich von 'Kampf der Realitystars'!", schrieb Hummels am Dienstag (4. September) auf Instagram.

RTLzwei gibt Trennung "im besten Einvernehmen" bekannt

Auch der Sender hat sich zu der Personalie geäußert. "Nach fünf erfolgreichen Staffeln plant RTLzwei eine inhaltliche Weiterentwicklung seines Hitformats 'Kampf der Realitystars'. Gleichzeitig wünscht sich Moderatorin Cathy Hummels mehr Zeit für ihr Privatleben. Die erfolgreiche Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin nimmt daher im besten Einvernehmen mit RTLzwei Abschied von 'Kampf der Realitystars'", heißt es in einer Mitteilung des Senders.

Cathy Hummels nennt Grund für "Kampf der Realitystars"-Abschied

Seit der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars", die im Sommer 2020 ausgestrahlt wurde, führte Hummels durch das in Thailand aufgezeichnete Format. Als Grund für ihren Abschied nennt die 36-Jährige die Einschulung von Sohn Ludwig, den sie mit Fußballer und Ex-Mann Mats Hummels (35) teilt. Ihr Sohn sei "nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht - und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen. Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein, mit ihm Hausaufgaben machen, ihn auf Tests vorbereiten, einfach für ihn da sein", führt Hummels auf Instagram weiter aus. Der Sendung "Kampf der Realitystars" dankt sie daneben "für fünf wunderbare Jahre".